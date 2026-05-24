Празнично шествие в София по повод 24 май СНИМКИ

БГНЕС 1 / 14 / 14

В София започна празничното шествие по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Началото на шествието е от Археологическия музей в столицата, откъдето стотици жители и гости на столицата се отправят към Националната библиотека, пише “24 часа”.

Шествието направи две кратки спирки - пред БАН и СУ "Св. Климент Охридски", за да може техните представители също да се включат тържествено.

Начело на множеството са гвардейците, следвани от духовенството. В шествието е и президентът Илияна Йотова и председателят на парламента Михаела Доцова. Тук са и вицепремиерът Иво Христов, членове на Министерски съвет - министърът на културата Евтим Милошев и на образованието проф. Георги Вълчев, на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Тук е и кметът на София Васил Терзиев.

Всички получиха и благословия от патриарх Даниил. В челните редици са и директори от столични училища.

Още от сутринта в центъра има временна организация на движението, до 13 часа е забранено и използването на дронове в зоната за сигурност.

Преди началото в София звучаха празнични песни, има духове музика и мажоретки.

Празнична литургия

Десетки миряни се събраха в митрополитския катедрален храм “Св. вмца Неделя" в София, за да почетат празника Неделя на светите отци. Светата литургия беше възгласена от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

След литургията патриархът се отправи към Президентството, където взе участие в празничното шествие по случай празника.