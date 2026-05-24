IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Радев: Считаме просветата, културата и писмеността за висша ценност

Дали сме цивилизационен принос към световната култура, добави премиерът

24.05.2026 | 10:51 ч. 18
БГНЕС

БГНЕС

“В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура. Страната ни не само спаси делото на славянските първоучители, но и го претвори в основа за културното и духовно развитие на много народи”, написа премиерът Румен Радев по повод 24 май.

“От векове българите приемаме последователите на Кирил и Методий за апостоли и считаме просветата, културата и писмеността за висша ценност. Българският език и писменост обединяват, образоват и вдъхновяват поколенията, за да надмогнат всяка заблуда, невежество и корист”, се казва в съобщението на Радев, публикувано във Фейсбук.

“Уверен съм, че народ, който от векове изгражда със силата на словото и духовността, тепърва има още какво да дари на човечеството. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писмеността и духовността”, пише премиерът.

Свързани статии

“На 24 май отдаваме почит и към святото дело на българските учители, към всички превърнали просветата, културата, науката и прогреса в своя мисия за достойното бъдеще на България! Честит празник”, завърши Радев. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

премиер Румен Радев 24 май славянска писменост празник просвета
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem