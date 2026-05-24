24 май е: Ден на българската азбука, просвета и култура

Отбелязваме 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

С глаголицата се слага началото на голямото просветителско и книжовно дело на Кирил и Методий. Двамата братя превеждат от гръцки на старобългарски език някои от най-необходимите за богослужението книги. С това се полагат основите на старобългарския литературен език.

София ще отбележи Деня на Светите братя Кирил и Методий с тържествена церемония, празнично шествие, концерти, литературни инициативи и изложби.

Президентът Илияна Йотова ще участва в официалното честване на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Ден на отворените врати

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий“ ще отбележи празника с Ден на отворените врати и две тематични експозиции, посветени на българската книжовност и историята на празника на буквите.

От 11:30 до 14:00 часа посетителите ще могат да разгледат “Абагар“ на Филип Станиславов – първата печатна книга с новобългарски езикови елементи, отпечатана преди 375 години.

Книгата, служила едновременно като пособие за начална грамотност, молитвеник и амулет, ще бъде представена от д-р Бояна Минчева, която ще разкаже за нейния създател, за скритите символи и послания в текста и за мястото на “Абагар“ в историята на българската книжовна култура.

Посетителите ще могат да разгледат и изложбата “175 години памет: Първото честване на празника на буквите“, посветена на първото организирано отбелязване на празника на светите братя Кирил и Методий през 1851 г. в Пловдив по инициатива на Найден Геров.

Експозицията включва 13 тематични плаката, създадени между 50-те и 90-те години на ХХ век и съхранявани във фонда “Картографски и графични издания“ към отдел “Специални колекции“ на Националната библиотека.

От библиотеката уточняват, че изложбата ще остане достъпна за посетители до 23 юни 2026 г. в Западното фоайе на институцията.