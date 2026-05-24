Утре е ден на траур в Благоевград

Кметът на Благоевград Методи Байкушев обяви утре, 25 май, за ден на траур във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко.

Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията да започват с минута мълчание.

Концертът на площад "Македония" тази вечер от 20:00 ч. също ще започне с минута мълчание.

Община Благоевград изказва своите искрени съболезнования към семейството, близките и всички, засегнати от тежката загуба.

Снощи, малко след полунощ, пред бл. 17 в кв. "Струмско" бе намерено починало 17-годишно момиче. От другата страна на блока пък бе намерено паднало 16-годишно момче в тежко състояние и е транспортирано в "Пирогов". Двете непълнолетни са паднали от прозорец и остъклена тераса на апартамент на петия етаж, където е живяло момчето. Там е имало още две момчета, които са задържани. Едното е било в жилището в неадекватно състояние, а второто момче е намерено на друг адрес в града. Компанията е употребила наркотици.