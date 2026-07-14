Арестуваха областния председател на ДПС - Бургас

Областният председател на ДПС – Бургас Христо Широков е задържан тази сутрин в Поморие. Информацията беше потвърдена за bTV от Областната дирекция на МВР в Бургас.

От полицията уточниха, че не могат да предоставят повече подробности, тъй като служителите в Бургас са оказали единствено съдействие на свои колеги от Кърджали.

Според информацията до момента задържането е във връзка с досъдебно производство, водено от разследващите в Кърджали. Към този момент няма официална информация за предмета на разследването и дали на Широков е повдигнато обвинение.

Христо Широков е дългогодишен общински съветник от ДПС в Поморие, а през декември 2024 година е избран за областен председател на партията.