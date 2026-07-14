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Арестуваха областния председател на ДПС - Бургас

Задържането е във връзка с досъдебно производство, водено от разследващите в Кърджали

14.07.2026 | 20:49 ч. Обновена: 14.07.2026 | 20:49 ч. 6
Снимка: bTV

Снимка: bTV

Областният председател на ДПС – Бургас Христо Широков е задържан тази сутрин в Поморие. Информацията беше потвърдена за bTV от Областната дирекция на МВР в Бургас.

От полицията уточниха, че не могат да предоставят повече подробности, тъй като служителите в Бургас са оказали единствено съдействие на свои колеги от Кърджали.

Според информацията до момента задържането е във връзка с досъдебно производство, водено от разследващите в Кърджали. Към този момент няма официална информация за предмета на разследването и дали на Широков е повдигнато обвинение.

Христо Широков е дългогодишен общински съветник от ДПС в Поморие, а през декември 2024 година е избран за областен председател на партията.

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Тагове:

арестуваха областният ДПС Бургас Христо Широков
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