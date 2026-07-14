Как бялата тениска се превърна в един от най-забележимите символи на street стила

Докато ревютата на Седмицата на висшата мода в Париж традиционно впечатляват с невероятни дизайнерски рокли, ръчна изработка, луксозни материи и безупречно майсторство, тази година вниманието беше привлечено от една на пръв поглед съвсем обикновена дреха.

Изненадващо, но именно бялата тениска се превърна в един от най-забележимите символи на street стила, доказвайки, че истинската елегантност невинаги се измерва с блясък, пайети или крещящ лукс.

Извън подиумите, където модните къщи представиха своите впечатляващи колекции висша мода есен/зима 2026, модни редактори, модели, стилисти и инфлуенсъри показаха, че най-актуалната визия на сезона може да започне именно с класическа бяла тениска. Това е още едно доказателство, че модните тенденции за 2026 година все повече се насочват към минимализма, практичността и умелото съчетаване на ежедневни дрехи с луксозни модни акценти.

Бялата тениска вече не е просто базова дреха

В продължение на десетилетия бялата тениска беше възприемана като основен елемент в гардероба – удобна, семпла и лесна за комбиниране. Днес обаче тя има съвсем различен статут. Благодарение на водещите дизайнери и начина, по който модните експерти я интерпретират, тя се превърна в must-have за лято 2026.

Това ясно пролича по време на Седмицата на висшата мода в Париж, където улиците около ревютата се превърнаха в истински моден подиум. Вместо екстравагантни тоалети, огромна част от гостите избраха именно бялата тениска като основа на своите впечатляващи визии.

Матийо Блази преосмисля класиката за Chanel

Един от най-обсъжданите моменти през сезона беше дебютната колекция на Матийо Блази за Chanel. Дизайнерът представи нов прочит на класическата бяла тениска, превръщайки я в истинска висша мода.

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