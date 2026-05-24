IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Трагедия на празника: Момиче е намерено мъртво в Благоевград

Разследват се няколко възможни версии за инцидента

24.05.2026 | 09:40 ч. 17
БГНЕС

БГНЕС

Ужасяващ случай разтресе Благоевград в навечерието на 24 май, след като през нощта е подаден сигнал за тежък инцидент пред жилищен блок в ж.к. “Струмско“, съобщава “Марица”.

Около 00:30 ч. на телефон 112 е съобщено за безжизнено тяло на младо момиче пред блок 17, в района срещу 6-то СОУ. На място пристигат екипи на Спешна помощ и полиция, които констатират смъртта ѝ.

Паралелно с това в реанимацията на МБАЛ – МБАЛ Благоевград е прието младо момче с тежки травми, като лекарите се борят за живота му.

Свързани статии

По първоначална и все още неофициална версия се проверява дали не става дума за падане от висок етаж на жилищния блок, като се изясняват всички обстоятелства около трагедията.

От Окръжна прокуратура Благоевград е образувано досъдебно производство. Разследват се няколко възможни версии – включително инцидент, самоубийство или други обстоятелства, като към момента няма официално потвърдена причина.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Благоевград трагедия инцидент мъртво момиче
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem