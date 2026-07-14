Сватбата на Тейлър и Травис не била холивудски спектакъл

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси не е била типично холивудско парти.

36-годишната певица и 36-годишният американски футболист сключиха брак на церемония в Ню Йорк на 3-и юли, петък.

На събитието присъстваха доста знаменитости - Джиджи Хадид, Брадли Купър, Ема Стоун, Итън Хоук, Том Ханкс, Ед Шийрън, Том Брейди, Селена Гомес, Сабрина Карпентър, Патрик Махоумс, Джей Ло, Бионсе и Джей Зи и т.н. Но въпреки това - всички били много земни.

"Навсякъде, където погледнеш, имаше звезди, един от друг по-известни. Но не беше като типичното холивудско парти - всеки беше толкова земен. Звездите говориха със семейни приятели и приказваха за вайба, и казваха колко щастливи са, че са там. В стаята имаше електрическа енергия", коментира приятел на двойката пред "People".

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