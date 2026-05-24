Демерджиев за трагедията в Благоевград: Загубихме дете, друго се бори за живота си

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира трагедията в Благоевград. След инцидент непълнолетно момиче загина, а 17-годишно момче се бори за живота си.

По думите на Демерджиев за пореден път български празник е помрачен от трагедия - загубата на дете.

“Той за съжаление беше помрачен от поредната трагедия! Загубихме живота на дете, а друго се бори за живота си! Всички ние - държавата, родители, учители, сме длъжни да обединим усилията си, защото не можем да си позволим да губим децата си по този начин! Длъжни сме да им дадем пример, посока, ценности и сигурност!”, се казва в поста на вътрешният министър във Фейсбук.

“Надявам се това да е последният тъжен празник, помрачен по подобен начин! Ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците и хората, които ги разпространяват и ще спечелим тази борба, защото тя е борба за живота и бъдещето на децата ни!”, добавя Демерджиев.