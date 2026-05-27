Социалният министър: Описът на щетите след пороите продължава

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова очерта основните приоритети в работата на министерството, като акцентът беше поставен върху тежката ситуация след наводненията в няколко области на страната. В началото на изявлението си тя изрази съболезнования към семейството на загиналия човек, отнесен от водите на река Росица, определяйки случилото се като “изключително тежка ситуация“.

Министър Ефремова съобщи, че ще посети най-засегнатите райони в Севлиево и околните населени места, за да координира на място действията между местната власт, социалните служби и държавните институции. По думите ѝ до момента са извършени обходи на над 400 пострадали жилища в 10 населени места. Продължава описването на щетите, както и консултирането на засегнатите семейства.

Ефремова подчерта, че социалните работници са били на терен още в първите часове след бедствието. Първоначално те са участвали доброволно в подпомагането на хората с наводнени домове, а впоследствие са започнали и основната си дейност по оценка на щетите и социално консултиране.

“В първите часове координацията и спешните мерки на местно ниво са най-важни“, заяви министърът. Според нея първият етап включва разчистване и отстраняване на щетите след оттеглянето на водата, а след това започва поетапната държавна подкрепа.

Подкрепа от държавата

В момента държавата предоставя три основни форми на подкрепа – две чрез Агенцията за социално подпомагане и една чрез Фонд “Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Една от мерките е еднократна помощ за инцидентно възникнали жизненоважни нужди. Тя е в размер до трикратния размер на линията на бедност – 1171 лева – и може да бъде отпусната на пострадали лица и техните семейства веднъж годишно.

Освен това хората, чието имущество е унищожено, могат да кандидатстват пред Фонд „Социална закрила“ за подпомагане при закупуване на електродомакински уреди, които са били отнесени или повредени от водата.

Министърът посочи, че при посещенията си на място е видяла тежкото състояние на много от домовете. Най-сериозно засегнати са части от град Севлиево, където съвместни екипи на общината и социалните служби са посетили 179 семейства.

Социалният министър отправи призив към пострадалите хора да бъдат активни и да подават заявления за подпомагане. Освен предоставените на място формуляри, гражданите могат да се обръщат и директно към местните дирекции “Социално подпомагане“, за да се ускори обработката на документите.

Освен това министър Ефремова представи екипа на МТСП. Заместник-министрите ще са трима. Надя Клисурска отговаря за социалното включване, услуги и икономика, демографската политика, подкрепата на деца, семейства и деца с увреждания. Лилия Стоянович министърът определи като тесен специалист по управление на еврофондове, затова ѝ е поверен точно този ресор. Даниел Русев ще бъде отговорен за проблемите на пазара на труда, финансиране на обученията. Самият министър съобщи, че ще се занимава с трудовото право, осигурителните отношения, условията на труд и безопасността на работното място.