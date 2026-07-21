Тръмп наложи 50% мита на Канада, ще разпали ли нова търговска война?

Нови мащабни над 50% мита обяви в понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп. Санкциите заплашват да разпалят нов търговски конфликт, съобщава CNN.

Митата в размер на 50% върху определени канадски стоки, включително електрическо оборудване и машини, са сред най-високите, налагани от администрацията му спрямо която и да е държава.

Макар наскоро президентът да заплаши със санкции северната съседка на САЩ в отговор на дима от горски пожари, навлязъл в северните части на страната, представители на администрацията заявиха, че най-новите мита не са свързани с това.

Мерките влизат в сила след 30 дни и засягат канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, съобщиха от Белия дом.

В изявление от понеделник канадският министър-председател Марк Карни заяви, че страната "вярва в ползите от свободната и честна търговия“.

"При всякакви обстоятелства Канада ще работи неуморно и ще предприеме всички необходими мерки, за да укрепи позициите си у дома и да подкрепи канадските работници, фермери, предприятия и семейства“, заяви Карни.

Канада да отвърне на удара

Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд обаче отиде по-далеч, като незабавно призова Канада да отвърне на удара.

"Ако тези мита влязат в сила, Канада трябва да отговори с реципрочни мита – мярка за мярка и долар за долар“, написа Форд в публикация в социалната мрежа X.

Тръмп се позова на Раздел 338 от Закона за митата от 1930 година - нормативен акт, който позволява на президента да налага мита в размер до 50%, когато друга държава прилага дискриминационни мерки спрямо американски стоки. Този закон обаче никога досега не е бил прилаган по този начин.

От последния кръг мита са изключени няколко ключови канадски стоки, включително енергийни продукти, критично важни суровини, риба и други стоки, за които важат специфични за съответния отрасъл мита, като например автомобили и метали.

За разлика от други налози, въведени от Тръмп спрямо Канада, този път няма да има изключения за стоки, попадащи в обхвата на търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада, което в момента е обект на преговори.

Икономически хаос

Решението на Тръмп може да отприщи нова вълна от икономически хаос, носейки рискове от по-висока инфлация и допълнително влошаване на отношенията между двете държави, които бяха тясно свързани преди завръщането на Тръмп в Белия дом. В неделя по време на церемонията по закриването на Световното първенство в Ню Йорк Тръмп и Карни позираха за снимки, усмихнати един до друг и изглеждащи в добри отношения.

Представител на администрацията, запознат с предстоящата мярка, заяви, че Канада е една от малкото страни, наред с Китай, които са отвърнали на предишните мита на Тръмп, и поради това трябва да понесе отговорност.

Митата в размер на 50% няма да обхващат енергийни продукти, риба и критично важни минерали, но ще засегнат стоки, които преди това са били защитени от вносни мита съгласно Споразумението между САЩ, Мексико и Канада (USMCA).

Това търговско споразумение от 2020 г. наскоро изтече и даде начало на нов кръг от преговори, които биха могли да продължат до 2036 г.

Наскоро Тръмп също така настоя Канада и Карни да платят обезщетение за щети, след като горски пожари се разпространиха към територията на САЩ.

В неделя вечерта Тръмп обяви, че е разговарял с премиера относно горските пожари в Онтарио, заради които гъсти облаци дим покриха градове в САЩ.

В официалните си разпореждания Тръмп твърди, че Канада дискриминира американските автомобили, алкохол и сирене в сравнение с други държави, но аргументът му до голяма степен се основава на ответните мерки, предприети от Канада, след като американският президент наложи мита върху канадски стоки под предлог, че страната трябва да направи повече за спиране на контрабандата на фентанил.

В разпореждането си относно автомобилите Тръмп отбелязва, че от април 2025 г. Канада поддържа 25-процентно мито върху вноса на американски моторни превозни средства, които не отговарят на условията за преференциален режим съгласно споразумението USMCA.

В документа относно алкохола се посочва, че през миналата година канадските провинции и територии са спрели покупката и продажбата на дребно на американски алкохолни напитки – ход, който също е бил в отговор на митата на Тръмп и на подмятанията му, че Канада трябва да стане 51-вият щат на САЩ.

Обтегнати отношения

Тръмп отдавна изразява недоволство и от отношението на Канада към американското сирене, като в разпореждането си твърди, че по отношение на млечните продукти Канада дискриминира САЩ в полза на Европа.

Отношенията между Тръмп и Карни са обтегнати. Карни, бивш централен банкер, спечели премиерския пост миналата година с обещанието да защитава интересите на Канада.

През януари, по време на Световния икономически форум в Давос, Карни отправи критики към Тръмп, без изрично да споменава името му, заявявайки, че "най-могъщите“ държави използват икономиката, за да оказват натиск върху по-слабите нации".

Тогава Тръмп отвърна с думите: "Канада съществува благодарение на Съединените щати".