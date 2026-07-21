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Променят движението по магистрала "Тракия"

Важи за района между 78-и и 83-ти километър в област Пазарджик

21.07.2026 | 06:30 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Във вторник заради косене на крайпътна растителност ще има временна промяна в организацията на движението по магистрала "Тракия", съобщават от пресцентъра на АПИ. Тя важи за района между 78 и 83-и км на аутобана в област Пазарджик.

Косенето ще се извършва между 8 и 15 ч. утре в платното за София. Докато трае то движението ще бъде ограничавано поетапно в изпреварващата лента, а трафикът ще минава през активната.

От АПИ обясняват, че премахването на крайпътната растителност е нужно, за да се осигури по-добра видимост и да се подобри безопасността на движението. Оттам призоваха шофьорите да спазват стриктно пътната сигнализация и да карат внимателно и с безопасна дистанция.

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