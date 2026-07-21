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Бюджет и американски самолети в Безмер обсъждат в парламента

Заседава Комисията по отбрана

21.07.2026 | 06:15 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Комисията по отбрана ще обсъди дали да разреши пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции в Близкия Изток. 

Искането е отправено с нота, получена от България на 17 юли.

Премиерът Румен Радев заяви, че решението трябва да бъде взето от парламента съгласно българското законодателство.  

Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината.
Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи - основно за пътища и църкви, както и за младите родители.

Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проектозакона са свързани с разточителната му разходна част.

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Тагове:

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