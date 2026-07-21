Бюджет и американски самолети в Безмер обсъждат в парламента

Комисията по отбрана ще обсъди дали да разреши пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции в Близкия Изток.

Искането е отправено с нота, получена от България на 17 юли.

Премиерът Румен Радев заяви, че решението трябва да бъде взето от парламента съгласно българското законодателство.

Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината.

Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи - основно за пътища и църкви, както и за младите родители.

Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проектозакона са свързани с разточителната му разходна част.