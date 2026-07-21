Хиляди новородени, кръстени на Холанд, Роналдо, Меси и Неймар превземат Латинска Америка

В Перу вече се задава цяло поколение бебета Холанд. В Аржентина името Лионел лети нагоре в класациите, а в Мексико момиченце дори било кръстено на трима футболисти наведнъж. Световното първенство тъкмо приключи, но звездите му доста преди финала започнаха да оставят следа и в актовете за раждане из цяла Латинска Америка, пише CNN.

Холанд вече е и перуанец

Стотици новородени в Перу носят имена, вдъхновени от новите футболни герои, сред които норвежката сензация Ерлинг Холанд. Иконите от предишните поколения обаче също продължават да владеят родителското въображение - имената Лионел, вдъхновено от Лионел Меси, Неймар и Кристиано, по името на португалската суперзвезда Кристиано Роналдо, имат по около 30 000 регистрации. Това разкри пред Panamericana TV Иван Торес, говорител на перуанския граждански регистър RENIEC.

"Холанд вече също е перуанец", пошегува се Торес.

По думите му едно от новородените дори било кръстено просто... Мундиал - думата, с която на испански разговорно наричат Световното първенство.

Иронията е, че самият Перу изобщо не успя да се класира за турнира.

Когато Аржентина не е първият избор

Много латиноамериканци, чиито национални отбори не участваха или отпаднаха по пътя, така и не пожелаха да застанат зад Аржентина, която в региона често е възприемана като прекалено европейска. Вместо това те прегърнаха Норвегия.

Норвежкият "викингски строй" и походът на отбора, поведен от Холанд, чак до първия му четвъртфинал спечелиха хиляди нови почитатели из Латинска Америка.

Едно име, трима футболисти

В Мексико, което е домакин на Световното първенство заедно със САЩ и Канада, снимка на акт за раждане взриви социалните мрежи.

Според документа новородено момиченце било наречено Киньона Исисидра Морита Холанд Гевара - име, събрало на едно място препратки към мексиканските звезди Хулиан Киньонес и Хилберто Мора, както и към норвежкия нападател.

Исисидра пък е заигравка с испанското "¿Y si sí?", което означава "Ами ако този път стане?". Оптимистичната фраза се превърна в мантра на мексиканските фенове и звучеше по трибуните чак до отпадането на отбора от Англия на осминафиналите.

Мексиканското правителствено ведомство, което отговаря за вътрешното управление на страната, не потвърди веднага дали разпространяваният акт за раждане е истински.

Енцо, Емилиано и Лионел превзеха класациите

Футболната треска е завладяла родителите и в Аржентина. Разбира се. Всъщност, футболната треска някога тръгва ли си от когото и да е било в Аржентина? Както и да е.

В североизточната провинция Салта имената Енцо, Емилиано и Лионел оглавиха класацията за най-популярни имена за момчета в седмицата преди финала. Местните власти отдават внезапния им възход именно на "феномена Световно първенство".

В състава на Аржентина, който ще излезе във финала в неделя, са полузащитникът Енцо Фернандес, вратарят Емилиано "Дибу" Мартинес и капитанът Лионел Меси.

От Марадона до Backstreet Boys

Тенденцията обаче далеч не е нова. Фабиола Молина, водеща на базирания в Мексико Сити подкаст "Без наръчник за родители" ("Sin manual para padres"), разказа пред Reuters, че в Латинска Америка подобни моди могат да бъдат проследени още до легендарния гол с "Божията ръка" на Диего Марадона срещу Англия през 1986 година.

"Преди години, когато Backstreet Boys бяха на върха, много жени кръщаваха синовете си Кевин и Брайън. Затова в страни като Боливия, Чили и Аржентина е напълно обичайно да срещнеш човек, който например се казва Брайън Гонсалес", обясни тя.

Името не предначертава съдбата

Но зад забавната мода може да се крие и по-неприятна страна.

"Смешно е, но когато децата пораснат, това може и да им навреди. Само защото се казваш Меси или Лионел, не означава, че ще станеш добър футболист. Името няма да начертае съдбата ти вместо теб", предупреди Молина.