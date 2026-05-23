Порои, евакуация, бедствено положение и блокирани хора

Евакуация на жители, десетки залети къщи и отнесени мостове в Ловешко. В Априлци отмениха тържествата по случай Априлското въстание, след като и трите реки повишиха нивата си застрашително заради силните дъждове.

Бедствено положение е в сила и за Габрово, където пороите нанесоха материални щети и оставиха пътища и домове под вода.

Наводнени домове и отнесени мостове в Априлци след поройните дъждове,

които доведоха до преливане и на трите реки в града и евакуация на жители от квартал "Ново село". 81-годишна жена е спасена по чудо, след като е била блокирана в дома си от придошлата вода.

"Аз за пръв път виждам такава приливна вълна", каза Мариела Петрова.

Заради отдалечеността на някои квартали не е било възможно задействането на системата BG ALERT в града, затова екипи на общината са предупредили сами хората за идващото бедствие още в късните часове снощи.

Група туристи обаче останаха блокирани за часове, заради свлачище, което прекъсна пътя към хижа Плевен. В следобедните часове камъните бяха разчистени.

Над 20 сигнала са получени тази нощ за наводнени дворове, мазета и помещения в Троян.

"В община Троян сутринта имаше сериозни проблеми на територията на Орешак и Черни Вит. Реката беше излязла от коритото си, има залети къщи, улици", заяви областният управител на Ловеч - Пламен Христов.

В Габрово и Дряново също беше обявено частично бедствено положение. Спортен комплекс "Локомотив" в Дряново остана под вода, а движението на влакове по линията между Дряново и Плачковци беше преуистановено.

При засилване на валежите през следващото денонощие, има риск от заливане на най-ниските части на града и някои от малките населени места.

Системата BG-ALERT беше задействана и за района на Севлиево с призив към хората в ниските части на града да напуснат домовете си заради опасност от наводнение по поречието на река Росица.

Министерският съвет остава ангажиран със справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области Велико Търново, Габрово и Ловеч.

Създадени са кризисни щабове към областните управители, като не са допуснати жертви при наводненията, а екипите на МВР и на "Пожарна безопасност и защита на населението" оказват подкрепа на място на нуждаещите се.

Органите на РЗИ следят за качеството на питейната вода и предотвратяване на зарази. Министерският съвет отпуска минерална вода от Държавния резерв на засегнатите области. Вземат се мерки за ремонт на отнесения от водите захранващ водопровод за град Севлиево и околните села.

Министър Росица Карамфилова също информира, че екипи на Басейнова дирекция "Дунавски район" извършват обходи на критичните точки във Велико Търново и Габрово.

Според прогнозата на НИМХ през нощта срещу 24 май валежите ще продължат, а сутринта временно ще отслабнат.