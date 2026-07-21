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Йотова ще посети Трета авиобаза в Граф Игнатиево

Държавният глава ще бъде посрещната от почетен строй

21.07.2026 | 06:45 ч. 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

На 21 юли, вторник, президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова ще посети 3-та авиационна база - Граф Игнатиево. Държавният глава ще бъде посрещната от почетен строй в 09.50 часа. 

В рамките на посещението президентът ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Block 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. 

В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.

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