Летни бури в голяма част от страната: Наводнени улици, паднали дървета, сигнали за инциденти ВИДЕО

Силни летни буря, на места и градушки, паднаха късно снощи в голяма част от страната. Гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд, ураганен вятър и градушка остави без електрозахранване пет села в Ямболско - Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи кладенец.

Най-сериозни са пораженията в община Тунджа. В село Кабиле силният вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. Паднали дървета има и в село Зимница. В село Завой освен повалени дървета има и скъсан електрически кабел, като районът е обезопасен.

В община Стралджа бурята също е нанесла щети. В село Зимница паднали дървета на зеленчуковия пазар са повредили два леки автомобила. На място работи екип на Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стралджа, който разчиства терена и обезопасява района.

Към този момент в общините Елхово и Болярово няма данни за нанесени щети или възникнали проблеми, информират от областната управа.

Бурята прекъсна мач

Осем екипа на Общинско предприятие (ОП) “Градини и паркове“, екипи на ОП “Чистота“, служители на Районна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН), полицията и доброволци помагаха в най-критичните точки в Пловдив след силната буря, преминала през града.

Дъждът прекъсна дори мача от първият кръг на Първа лига между Ботев Пловдив и Локомотив София. Очаква се двубоят да се изиграе тази вечер.

Получени са множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. Всички общински и държавни служби координирано работят за овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение, уточниха още от общината и допълниха, че на терен са кметът на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кметът Иван Стоянов.

Задействаха BG-Alert

Заради силна буря в Петрич, Сандански и Кресна са подадени множество сигнали за възникнали инциденти. Мълния причини голям пожар в петричкото село Ръждак. Огънят е обхванал голяма площ, каза снощи за БТА началникът на Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич, главен инспектор Стоян Тилев.

В петричкото село Рупите са подадени сигнали за паднали на пътното платно дървета. Екипи на Общинската администрация са съдействали за отстраняването им. От община Сандански съобщиха за нанесени материални щети.

Оттам призоваха жителите и гостите на общината да бъдат изключително внимателни заради преминалата буря, вследствие на която има паднали клони, нанесени са локални материални щети и са регистрирани прекъсвания на електрозахранването в част от населените места. Паднали дървета е имало и в района на зеленчуковата борса край петричкото село Кърналово. Движението е било преустановено до разчистването на пътното платно, съобщиха още от пожарната в Петрич.

Късно снощи пътуващи сигнализираха за свлачище в района на Кресненското дефиле, заради което временно е било преустановено преминаването на моторни превозни средства. Вследствие на силната буря е съборен и светофар в центъра на града.

Силен вятър и буря нанесоха материални щети и в Благоевград. Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението за опасност BG-Alert във връзка с възможна втора буря на територията на областта, съобщиха от областната администрация.