Защо рейтингът на Путин пада сега и какво общо има той с войните?

След повече от четири години пълномащабна война на Русия в Украйна, един от най-внимателно наблюдаваните политически показатели от Кремъл започва да се променя. Рейтингът на одобрение на Путин отбеляза най-рязък спад от повече от две години, което повдига въпроси за това какво разкриват числата - и какво не - по отношение на обществените настроения в Русия.

Последното проучване на Руския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) показва, че 65,1% от анкетираните одобряват работата на Путин. Последният път, когато рейтингът му на одобрение спадна толкова бързо, беше през август 2024 г., когато Украйна започна операцията си в Курска област на Русия. Междувременно 71% от анкетираните заявиха, че все още се доверяват на Путин. И двата показателя вече намаляват за трета поредна седмица. През този период рейтингът на одобрение на Путин спадна с 5,3 процентни пункта от 70,4%, докато делът на анкетираните, които изразяват доверие в него, спадна от 76,7%, пишат от Unated24.

Защо рейтингът на одобрение на Путин спада сега?

Путин даде късно вечерно интервю на 30 юни с кремълския пропагандист Павел Зарубин, в което публично говори за нарастващия недостиг на гориво в Русия. Въпреки че призна, че съществуват проблеми с доставките, той настоя, че те не са критични. Той също така заяви, че повредената енергийна инфраструктура се ремонтира бързо и че енергийната система на страната продължава да работи със значителен запас от безопасност. Последните развития показват друго.

Един от най-значимите украински удари е насочен към петролната рафинерия "Капотня" - основният доставчик на гориво за Московска област. Съоръжението е ударено два пъти този месец и не се очаква да възобнови пълната си дейност поне до края на 2026 г.

Капотня не е изолиран случай. С последните атаки всяка от 11-те най-големи петролни рафинерии в Русия е била ударена от украински дронове или ракети от началото на пълномащабното нахлуване. Вместо да атакува произволни съоръжения, Украйна систематично се фокусира върху рафинерии, които доставят гориво както на руската военна, така и на гражданската икономика.

Русия сега изпитва най-лошия си национален недостиг на гориво от повече от две десетилетия. Най-малко 17 региона са въвели задължителни ограничения върху продажбите на бензин и дизел, докато десетки други съобщават за недостиг или ограничения, наложени от частни търговци на горива.

Въпреки твърдението на Путин в интервюто, военните действия на Русия се проточват и целите за набиране на персонал стават по-трудни за постигане. Съобщенията за тактики за насилствено набиране стават все по-чести в няколко руски региона. Някои от най-подробните доклади идват от Пензенска област, където местните жители казват, че мъже са били спирани по улиците, извеждани от колите, работните им места и дори магазините им, след което са били принуждавани да подпишат договори с руското Министерство на отбраната. Подобни доклади се появиха и от други части на Русия, което предполага, че тези практики стават все по-разпространени.

Набезите започнаха да променят ежедневието в засегнатите райони.

Жителите са създали Telegram канали, за да се предупреждават взаимно за местоположението на патрулите за набиране на персонал, докато някои казват, че избягват да излизат навън, освен ако не е необходимо, за да избегнат задържане.

Какъв беше рейтингът на одобрение на Путин преди пълномащабното нахлуване в Украйна?

Рейтингът на одобрение на Путин е бил около 61% през декември 2021 г., според ВЦИОМ. По това време репутацията му е била засегната от няколко вътрешни предизвикателства, включително икономическите последици от пандемията COVID-19, покачващите се цени и нарастващата обществена умора след повече от две десетилетия от управлението му. Лишаването от свобода на опозиционния лидер Алексей Навални и последвалите национални протести също подчертаха нарастващото политическо напрежение в Русия.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна драстично промени тази динамика. До март 2022 г. рейтингът на одобрение на Путин се покачи до 80%, преди да се установи на 74% до края на годината.

Рейтингът на одобрение на Путин пада с рекордни темпове от началото на войната

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Последният скок и спад в рейтингите на одобрение на Путин следват модел, който се повтаря през цялото му президентство. Големите военни конфликти постоянно засилват обществената подкрепа за Кремъл, само за да избледнеят тези печалби постепенно с времето. Тенденцията се появи за първи път по време на Втората чеченска война. През август 1999 г. рейтингът на одобрение на Путин беше около 31%. В рамките на месеци той скочи до 80%, достигайки 84% до януари 2000 г. Същият модел се повтори по време на войната на Русия с Грузия през 2008 г., когато рейтингът на одобрение на Путин се покачи до 87%. След незаконната окупация на Крим от Русия през 2014 г. той отново се повиши до 86%, воден от нова вълна на патриотична мобилизация.

Защо рейтингът на Путин се повишава по време на война?

Политолозите често обясняват този скок с ефекта на "митинга около знамето". В Русия този ефект беше подсилен от огромния контрол на държавата върху телевизията и голяма част от информационното пространство. Държавните медии представиха инвазията като отбранителна война срещу Запада и представиха Украйна като военен аванпост, подкрепен от НАТО, помагайки на Кремъл да събере обществена подкрепа през първите месеци на инвазията.

Последният спад не означава непременно, че руснаците са преосмислили фундаментално войната или са се обърнали срещу Кремъл. По-вероятно обяснение е, че след повече от четири години войната става все по-трудна за игнориране: все повече фактори започват да влияят на ежедневието по начини, които много руснаци преди са избягвали.

Потребител на Threads пише:

"Иркутск напълно е пресъхнал. Откъде изобщо трябва да си набавим бензин сега? Баща ми се събуди в 3 сутринта днес, за да избегне опашките и да зареди резервоара. Но всяка бензиностанция, на която отиде, вече имаше опашка. Казах, че хората чакат по 5 часа. Забравете това. Сега е 6-7 часа. Какво става с бензина? Това само в Иркутск ли се случва, или какво?"

Неявната сделка на Путин с руснаците

Когато Путин дойде на власт в края на 90-те години, Русия излизаше от десетилетие, белязано от икономически сътресения, нарастваща престъпност и политическа нестабилност. За много руснаци разпадането на Съветския съюз донесе не само нови свободи, но и несигурност и рязък спад в жизнения стандарт.

Отговорът на Путин беше това, което политолозите често описват като неявен обществен договор. В замяна на по-голям държавен контрол и ограничени политически свободи Кремъл обеща стабилност, сигурност и връщане към нормалния живот. Повече от четири години след началото на пълномащабната инвазия, този баланс става все по-труден за поддържане. Недостигът на гориво, прекъсванията на летищата, ограниченията на интернет и нарастващият натиск върху руската икономика доближават последиците от войната до обикновените руснаци повече от всякога.

Един от най-ясните признаци, че войната на Русия започва да влияе върху ежедневието в Русия, е нарастващото прекъсване на въздушния транспорт. От лятото на 2023 г. руските власти многократно са активирали така наречения план "Килим" - протокол за сигурност, който временно спира дейността на летищата, когато наблизо бъдат открити украински дронове. Тъй като Украйна разшири кампанията си с дронове на голям обсег, закъсненията и отменянията на полети стават все по-чести, особено в Москва. Едно от най-големите прекъсвания се случи на 18 юни 2026 г., когато масивна атака с украински дронове принуди московските летища да отменят най-малко 527 полета. Подобни ограничения многократно са засягали летища в южна Русия, включително Сочи, тъй като властите временно затвориха въздушното пространство в отговор на заплахи от дронове.

Може ли да се вярва на руските анкети?

Руските анкети не бива да се приемат за чиста монета. ВЦИОМ е държавен, което повдига въпроси относно неговата независимост. Дори анкети, проведени от или арганизации, които обикновено се считат за независими, като например Център "Левада", идват с ограничения. Не всеки в Русия е готов да изразява открито политически чувствителни възгледи, дори в анонимни анкети.

И все пак, дори ако респондентите се самоцензурират, промените с течение на времето все още могат да бъдат значими, тъй като анализаторите често се фокусират по-малко върху абсолютните числа, отколкото върху това дали те се покачват или спадат.

Трудно е да се предвиди дали спадът ще продължи. Но едно нещо вече се променя: образът на Кремъл за мощна и незасегната Русия става все по-труден за поддържане. Колкото повече войната се доближава до хората в Русия, толкова по-трудно става да се преструваме, че Русия би могла да води война в чужбина, без да плаща значителна цена у дома.

Одобрение срещу доверие: Какво всъщност измерват тези оценки?

Двете оценки звучат подобно, но измерват различни неща. Рейтингът на одобрение е за това как хората оценяват представянето на даден лидер. Той задава прост въпрос: Одобрявате ли начина, по който този човек си върши работата? Рейтингът на доверие е по-широк. Той пита дали хората като цяло се доверяват на този лидер, независимо как се чувстват по отношение на конкретни решения. Ето защо двете числа не винаги съвпадат. Например, някой може да смята, че даден президент се е справил добре с един въпрос, но все пак да не му вярва лично. Или може да се доверява на намеренията на даден лидер, но да вярва, че е взел грешно решение по даден въпрос.