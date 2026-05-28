Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом заради купуване на гласове

Законът предвижда до 7 години загвор и до 15 338,76 евро глоба

28.05.2026 | 13:55 ч.
Снимка: Община Лом

Съдът в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. На 12 май 2026 г. от прокуратурата съобщиха, че той е привлечен като обвиняем по дело за престъпление против политическите права на гражданите. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на Цветан Петров.

На 15 април 2026 г. в административната сграда на общинско предприятие в Лом, в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил по 50 евро на работници на предприятието, за да гласуват за определена политическа коалиция и с конкретна преференция на изборите на 19 април.

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро.
Кметът отказа коментар след края на съдебното заседание.

От защитата му заявиха, че решението ще бъде обжалвано.

Според закона срокът за обжалване е три дни, а делото ще бъде разгледано от Окръжния съд в Монтана още следващата седмица.

