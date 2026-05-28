Операция "Хидра": Деца поръчват онлайн наркотици като бонбони и близалки ВИДЕО

В сградата на Централното митническо управление се провежда брифинг с участието на Стефан Бакалов, зам.-директор на Агенция “Митници“, и Десислава Петрова, зам.- градски прокурор на София и говорител на Софийска градска прокуратура. В рамките на брифинга те съобщиха подробности за мащабната операция "Хидра" в отговор на скоростното нарастване на трафика на наркотични вещества с онлайн пратки, поръчвани и от деца.

"Тревожното е, че има случаи, в които доставката е поръчвана от деца и дори родителите им са търсили пратката на децата, очевидно не знаейки какво съдържа тя", обясни прокурор Петрова. Тя добави, че митническите служители са задържали над 1000 пратки с наркотични вещества под различна форма, доставяни онлайн за лична употреба.

Отдел “Борба с наркотрафика“ в Териториална дирекция “Митница София“ е провел операция, насочена към трафика на наркотични вещества чрез онлайн платформи и доставка чрез куриерски пратки. Операцията е отговор на лавинообразното нарастване на трафика на наркотици в рамките на Европейския съюз.

Извършени са над 10 проверки в офисите и терминалите на всички експресни куриерски фирми. Основен акцент в действията на митническите служители е откриването и задържането на пратки с наркотични вещества под формата на вейпове, бонбони, близалки, курабии и тревна маса.

Обект на засилените инспекции са и други субстанции от типа на синтетичните и полусинтетичните канабиноиди, както и канабис продукти, предназначени основно за употреба от деца в тийнейджърска възраст.

Агенция “Митници“ напомня, че трафикът на наркотични вещества през границата на страната, дори и в рамките на ЕС, както и всички действия, извършвани с психоактивни вещества на територията на страната, водят до наказателна или административна отговорност.

Проверките на куриерски и пощенски пратки от митническите органи се извършват на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за митниците с цел предотвратяване на митнически нарушения и престъпления, и по-специално – противодействие на незаконния трафик на наркотични вещества.