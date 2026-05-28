Дилърът на наркотици вече не е на улицата, а е в телефона на детето

Окръжният съд в Благоевград отхвърли искането на прокуратурата за задържане под стража на 20-годишния Александър Георгиев. Той е обвинен в умишлено убийство на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж след употреба на наркотици.

Младежите са поръчвали дрогата през Telegram и други социални мрежи.

Дигитализацията и новите форми на престъпност

"Виждаме, че дигитализацията навлиза изцяло в нашия живот, престъпността също се дигитализира. Telegram е платформа, която дава големи възможности не само за комуникация, но и предлагане на престъпни услуги. Това е социална мрежа, която дава възможност за анонимна комуникация и бързо създаване на групи, където може да се създават каталози и маркетингово да се разпространяват продукти", заяви киберекспертът Явор Колев в "България сутрин".

По думите му киберпрестъпниците остават в скривалища стоката и дават координати на клиентите си.

"Разплащането става с различните форми на анонимно разплащане - криптовалути или други платформи. Сега има синтетични наркотици, чиято цена е достатъчно във възможностите на един младеж. Правоохранителните органи, които се занимават с различната престъпност, нямат достатъчна подготовка. Трябва да се наблегне върху обучението на всички полицаи, които да имат познания за киберпрестъпността", допълни експертът за Bulgaria ON AIR.

Отскоро много престъпления вече се свързват с киберпространството и дилърът вече не е на улицата, той е в телефона на детето, алармира Колев.

Според него детето дигитално се образова и се забавлява - трябва да е подготвено за предизвикателствата, дори в гейминг платформите върлуват престъпници.

"Ролята на законодателя е бързо да се приспособява и да предприема действия. Не е толкова важно да хванем 100 престъпници, колкото да спасим живота дори на едно дете. Важна е превенцията и да научим децата от ранна възраст какви са опасностите и как да се предпазят", изтъкна гостът.

Детето е манипулирано да се почувства в реда на нещата да си купи наркотици или да участва в сексуално престъпление, на мнение е Колев.

"Трябват превенционни мерки навсякъде - и в училище, и у дома. Децата от 3-годишна възраст вече са в платформите. Трябва контролът на родителя да бъде постоянен. Да отречем технологиите е невъзможно. Трябва родителите заедно с детето да посещават определени сайтове и да се говори кое е позволено. Всяко едно ново правителство залага в програма си дигитализацията, надяваме се изоставането да бъде наваксано", обясни той.