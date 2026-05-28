Пеевски за ареста на кмета на Кърджали: Полицейско насилие!

Отказваме офертата за страх, заяви той

28.05.2026 | 14:56 ч. Обновена: 28.05.2026 | 14:56 ч.
Снимка: БГНЕС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като "огромен скандал" ареста на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Според него това е "полицейско насилие"

"На празника на Курбан байрам това да го причинят на мисюлманите", каза Пеевски, цитиран от DarikNews.

Лидерът на ДПС обяви, че осем полицаи са отишли в кабинета на кмета в 10:10 са с призовка за 10 часа. 

"Отказваме офертата за страх. Не на страха. Не на страха казах им го много отдавна. Няма да се случи. Надявам се премиерът Радев  да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министърът му мина всякакви граници. Това ми на всякакви граници. Сред общината в Кърджали. Един отряд полиция", заяви той. 

По-рано днес от общинската администрация съобщиха, че кметът е отведен за разпит в полицията. След като информацията за отвеждането му в Областната дирекция стана известна, пред сградата започнаха да се събират привърженици на ДПС. Сред тях бяха председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем, заместник-кметът на Кърджали Тунджай Шюкрю, както и общински служители. Дойдоха и работещи в различни общински структури, както и кметове на кметства. На място бе и цялото ръководство на Община Кърджали.

Делян Пеевски ДПС арест Кърджали кмет Ерол Мюмюн
