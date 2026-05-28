Коцев: Удостоверенията за търпимост на сградите в незаконния град са издавани при ГЕРБ

Това са удостоверения за търпимост, които са издавани от кметство "Приморски" по време на предишната администрация – по време на управлението на ГЕРБ, каза днес пред медиите във Варна, преди изслушването му в Общинския съвет по казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино, кметът на Варна Благомир Коцев, цитиран от БТА.

Той допълни, че тези удостоверения за търпимост – три документа – включват 21 сгради, които още тогава са узаконени с фалшиви документи, защото, по думите му, очевидно не отговарят на реалната ситуация на терен.

"Това означава, че някой е приел тези сгради за стари постройки, въпреки че са нови или в момента се строят. Документът твърди, че те са отпреди 2021 година", посочи Коцев.

Според него това не отговаря на истината, а става дума за нови постройки, които на базата на тези удостоверения са били вписани в кадастъра.

"Това е началото на цялата тази мащабна схема, която след това се надгражда и развива поетапно през годините", коментира още кметът.

Кога става ясна мащабната схема и какво е направено

Той каза, че това е станало ясно едва през втората половина на 2024 година, когато Община Варна започва да издава първите констативни протоколи и актове за спиране на строителството.

"Не е вярно тиражираното мнение, че нищо не е направено. Напротив – Община Варна е предприела редица действия", подчерта Коцев.

"Първо район "Приморски" започва с редица актове и проверки, а след това и Община Варна се включва, като изземва преписките и също става активна по въпроса", поясни той.

Тече проверка в Община Варна

"Дали е направено достатъчно? В момента тече проверка в сградата на общината, разглеждат се всички документи и ако има забавяне от наша страна, ще предприема категорични мерки хората, замесени в това, да бъдат наказани по съответния ред", заяви кметът.

Действията или бездействията на институциите

Той коментира и действията на останалите институции. "Още през 2023 година там идват представители на Държавното горско стопанство и РИОСВ. Има издадени протоколи и актове, но те потъват и няма никакви последващи действия", посочи Коцев.

По думите му прокуратурата е сезирана през 2024 година. „Тя започва досъдебно производство – първо в Окръжната, след това в Районната прокуратура, но в крайна сметка производството е потулено“, каза той.

Коцев разказа, че впоследствие се включва и ДАНС. "Те поискаха документи от нас и ние предоставихме цялата информация", обясни той и допълни, че собственикът на групировката е бил екстрадиран, а след няколко дни – върнат обратно.

"Твърди се, че е свидетел по моето дело. Не мога да коментирам това, защото има компетентни органи. Но тук има една много ясна логическа нишка, която върви през цялото време и в която всички институции са замесени и активно подпомагат случващото се", заяви Коцев.

Според него единствено Община Варна работи в обратната посока – спира строителството, установява незаконните обекти и издава съответните документи.

Коцев коментира още, че кадастърът е вписал всички постройки със скици, издадени от геодезист, за когото впоследствие се оказало, че има роднински връзки със служител в строителния контрол на общината.

Той уточни, че ще изложи тези факти и по време на сесията на Общинския съвет. "Има много други факти и цялата схема е изключително добре организирана още от 2022–2023 година. Когато ние разбираме за нея и се опитваме да я спрем, всички други институции всъщност помагат тя да продължи", посочи Коцев.

Лично бил поискал съдействие от полицията

Кметът коментира, че случаят става публичен едва сега, защото лично е поискал съдействие от полицията, след като разбрал, че строителният контрол на общината не е бил допускан до обектите.

"В момента, в който разбрах, първото нещо беше да сезирам полицията и да организираме съвместната акция, която видяхте миналата седмица. След нея се активизираха и други държавни институции в лицето на новата власт, за което искам да благодаря, защото за първи път виждаме подкрепа, с която можем да се преборим с тази гигантска схема", каза още той.

Коцев заяви още, че е проверено и за тази територия няма издаден нито един документ от администрацията, откакто той е кмет. "Единствените документи са издавани по време на предишното ръководство", подчерта той.

По думите му има и други удостоверения за търпимост, които се отнасят до имоти на други места, но са представени като имоти в Баба Алино. "Тоест някой е фалшифицирал документи, въз основа на които са издавани нотариални актове", каза още Коцев.

Според него в схемата са замесени нотариуси, които е трябвало да извършат проверка, както и множество институции.