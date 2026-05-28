Фестивал на хвърчилата "София лети" ще се проведе в Панчарево

Фестивалът на хвърчилата "София лети", организиран със съдействието на Столичната община, ще се проведе в Панчарево тази неделя от 10:30 часа.

"Това е второто издание на фестивала. Миналата година мина при изключителен успех - имаше над 1000 участници. Това е фестивал със състезателен характер. Децата, които ще участват, са разделени на възрастови категории. Имаме 4 различни критерии за наградите", коментира режисьорът и организатор Борис Радев в "България сутрин.

Цялото семейство се включва в това да бъде направено и украсено хвърчилото, както и да бъде тренирано детето да лети с него.

"Забелязахме, че бабите са активни в този екипаж и тази година учредихме награда "На баба ти хвърчилото". Цялата зона е разделена на различни части. Има зони за творчески работилници, където децата на място могат да създадат своите хвърчила. Тази година решихме с пожарникарите да направим огнеборческо шоу с интересна беседа как човек да опазва природата", допълни Радев за Bulgaria ON AIR.

Освен състезателен и емоционален, фестивалът е и образователен.

"Всяко нещо е трудно, когато не знаеш. Цялата идея е да се научиш. Усещането, когато се впуснат тези деца, като излетят, родителите изпадат в еуфорично настроение", посочи гостът.

Всички желаещи ще могат да се включат в състезанието.

"Голям майсторлък е хвърчилото и не е толкова популярно в България да се предлага подобно съоръжение. Точно по тази причина материалите се поръчват от чужбина - от Китай. Трябват специални движения. Хвърчилата, които поръчваме, могат и без никакъв вятър да полетят", разказа режисьорът.