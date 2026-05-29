Висок кредит на доверие за кабинета “Радев“, но реформите остават ключов тест

Обществото даде висок обществен кредит на доверие на кабинета “Радев”, това до голяма степен се дължим именно на него. Ключовият тест пред кабинета обаче остават реформите и борбата с корупцията.

Социологът Добромир Живков каза, че около 50% е доверието в кабинета, като то е измерено между 10 и 20 дни, откакто този кабинет стана ясен и влезе в управление. “Не мисля, че има съмнение, че този резултат се дължи на фигурата на премиера Радев. Това е мандат, персонално насочен към неговата политическа фигура и по-голямата част от този Министерски съвет не създадоха впечатление на достатъчно ясно разпознаваеми - това ни дава основанието да кажем, че това доверие, което отчитаме в началото на това правителство, се формира изцяло от кредита на доверие, който получава Румен Радев", каза социологът в студиото на "България сутрин".

Политическият психолог проф. Антоанета Христова смята, че резултатът не се дължи само на образа на Румен Радев.

"Той много разумно, умело насища с нови лица ефира и тези нови лица се свързват с определено действие, и то действие, което е директно асоциирано с очаквания от страна на избирателите. Всичките министри, които са в първоначалния му "екшън-план", са извадени напред и доста добре аргументират позициите си и доста активно формират положителен образ", каза още проф. Христова.

По думите на Живков има опит темата за цените да бъде налагана като дневен ред на обществото.

Съдебната реформа

"Факт е, че всички виждаме ефекта на покачващи се цени, но трябва да отчетем, че мандатът на "Прогресивна България" и Румен Радев е за реформа в правораздавателната система. В нашето проучване имаме въпрос кой е основният проблем в настоящия момент - високите цени или борбата с корупцията. Съотношението е около 30 на 50 в полза на борбата с корупцията. От данните, които събрахме, се видя, че има едни 10%, които са гласували, но не са твърдо останали с тази политическа сила", коментира Живков пред Bulgaria ОN AIR.

Социологът е на мнение, че все пак обществото е будно - слуша и гледа какво се случва. Експертът добави, че декемврийските протести са били свързани с дългото очакване да се появи нова политическа сила.

“В момента имаме много висока степен на кредит на доверие. Прагът на търпимост на българина спрямо това да се чувства беден е много висок. Историята ни на протестите, свързани с джоба, е негативен за нас. Хората са много по-чувствителни. Българинът все повече се учи, че корупцията е директно свързана с неговата бедност. Двете теми са взаимно преливащи се", поясни политическият психолог.

МВР и съдебната власт

Проф. Христова добави, че в момента има "много сериозно разделение" между МВР и съдебната власт.

Политическият психолог подчерта, че в момента "Прогресивна България" тръгва институционално да решава проблемите.

"Това, което се случва с Борислав Сарафов, е типично управление на криза от негова страна. Той вижда посоката и вижда, че няма да има търпимост към него. Вижда, че системата и мнозинството не биха му разрешили да продължи да играе това, което беше до този момент и за това се опитва максимално леко и меко да излезе от сложната ситуация, в която сам се е поставил. Но си мисля, че казусът му ще продължи. Това е лошо завършена кариера на един магистрат", заключи проф. Христова.

