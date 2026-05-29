Шишков за “Баба Алино”: Това наистина е незаконно строителство в мащаби

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков даде извънреден брифинг в Министерски съвет и даде повече подробности за незаконните постройки в местността “Баба Алино” във Варна. В брифинга участие взе и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

“Това наистина е незаконно строителство в мащаби, в които не съм си представял някога в дългогодишната си практика, че мога да установя”, каза в началото на брифинга Шишков.

Той категорично заяви, че строителството не е започнато през 2021 година. “Виновните, недъзите и периодът, в който се е случило – средата на 2023 година, е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени. Тогава е било управлението на ГЕРБ“, разясни Шишков.

“Тук очевидно става въпрос за една документална измама“, категоричен е министърът.

“Единственият замесен по случая е началникът на Кадастъра във Варна, защото той доста услужливо е попълнил докумените. А неговият отговор беше: “Те ми предоставиха документи“. Моят отговор беше: “Можеше да се провери в ортофотоснимките, както аз направих за пет минути, за да разбера, че тези сгради ги е нямало“, коментира министърът.

“Още повече, че когато си издал удостоверенията за търпимост – няма подробен устройствен план, тоест те не отговарят на градоустройствена норма, което е също задължение да има статут на търпимост“, обясни регионалният министър.

Шишков добави, че шефът на Кадастъра във Варна от днес трябва да има заповед за уволнение.

Южната дъга на Софийския околовръстен път

"Софийският околовръстен път ни беше мечта. Имахме почти забравена процедура, ако сметнем, че 8 км се проектират 15 години, това е по половин километър на година проектиране. С много бавни темпове се стигна до това да бъде изискана оценка от Министерството на околната среда и водите”, коментира Шишков.

"Синият участък е единственото реално проектиране, което е свършило по време на служебния кабинет. Червеното трасе е безпомощността да бъде намерено решение до този момент”, обясни министърът.

Министърът на околната среда Росица Карамфилова добави, че е дадена зелена светлина за довършването на югозападната дъга на Софийския околовръстен път. “Дава се възможност проектът да премине на следващ етап. Завършването на пътя беше част от нашата предизборна кампания. Към днешна дата имаме приключена процедура”, добави Карамфилова.

Тя подчерта, че проекта е започнал през 2000 г. и заради бездействие от страна на държавата много процедури са загубили правна стойност.