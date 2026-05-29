Трапезата става скъпа: Хлябът и зеленчуците с рекорден скок

КНСБ отчита ръст от под 1% на стоките от така наречената малка потребителска кошница на месечна база през май. Според данните минималното на пръв поглед увеличение на стоките всъщност крие сериозен риск, тъй като се натрупва постоянно.

В студиото на "България сутрин" Петър Мишев от КНСБ подчерта, че когато подобна тенденция се разположи в рамките на една календарна година, нещата изглеждат притеснително. Той напомни, че очакванията на синдиката за двуцифрен годишен ръст вече се оправдават.

Най-тревожна е ситуацията с хляба

При разбивката на продуктите Мишев отбеляза, че на годишна база се наблюдава нарастване на цените при абсолютно всички стоки, но най-тревожна е ситуацията при хляба. "Това, което ни прави впечатление и е притеснително, е по отношение на хляба, който отчита най-големия ръст на месечна база, откакто правим това изследване. С близо 3% е скочила цената само спрямо предния месец", обясни експертът.

Пред Bulgaria ON AIR Мишев обясни, че това се дължи на международни фактори, по-високата изкупна цена на пшеницата на световните пазари и очаквания недостиг в глобален мащаб заради неблагоприятните климатични явления през последните години.

Сериозен скок отчитат и зеленчуците. При краставиците и доматите се наблюдава между 50 и 70% ръст в цените спрямо миналата година. В момента на пазара преобладава вносната продукция, а предвид поскъпването на горивата и торовете, родното производство през лятото също ще бъде с поне 20-30% по-скъпо спрямо миналогодишните летни месеци.

Мерките на КНСБ

Във връзка с предложените от служебния кабинет мерки, от КНСБ настояват за действия, които ще имат моментален ефект върху най-уязвимите групи.

Синдикатът предлага домакинствата с най-ниски доходи да получават директна финансова субсидия. "Това, което ние предлагаме за домакинствата с много ниски доходи, е една малка потребителска кошница да се получава като субсидия. Тоест, да могат едни 60 евро – колкото е стойността на кошницата – да се получават като директна финансова помощ, за да могат да си напазаруват за една седмица", обясни Мишев.

Експертът направи важно разграничение между предложението на КНСБ за въвеждане на таван на надценката и често обсъждания таван на цените. Той се съгласи с икономистите, че таванът на цените потиска пазарната логика и води до дефицити, които след това се връщат като бумеранг с още по-високи цени.

Относно малките и средни квартални търговци, които в момента са на ръба на оцеляването, Мишев подчерта, че решението се крие в засиленото наблюдение на пазара и изсветляването на икономиката чрез съвместните проверки на КЗК и КЗП.

