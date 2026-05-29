Петър Витанов: Замразяване депутатските заплати

Сега ще отворим пак Правилника за организацията и дейността на 52-ото Народно събрание, за да замразим възнагражденията на народното представителство.

Това заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов пред журналисти в парламента.

Витанов обясни, че иска да опровергае нещо, което тръгна по медиите и в интернет пространството, а именно за възнаграждението на народното представителство. "Причината да не сме въвели това замразяване, е фактът, че методологията, която предложиха от Министерство на финансите, дойде при нас след като изтече крайният срок за правене на предложения в Правилника", уточни той.

Свързани статии Депутатите не замразиха заплатите си, продължават да се актуализират на три месеца

Свързани статии ПБ предлага да се заковат заплатите на сегашното ниво

Председателят на ПГ на "Прогресивна България" увери, че след приемането на Закона за противодействие на корупцията на второ четене, ще отворят отново ПОДНС и ще направят необходимото, така че ще се съобразят с общата концепция и виждане на правилството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавни служители.

"Не съм чел методологията все още", добави Витанов.

Витанов добави, че вече се предприемат мерки за свръхдефицита.

"Знаехме, че положението е тежко, тази информация циркулираше от доста време. Официално сме в процедура на свръхдефицит, установена от Европейската комисия, което предполага задълбочен мониторинг от тяхна страна, включително и предписване на непопулярни мерки като тези в Румъния", посочи още Витанов и даде пример с някои от мерките в Румъния – масово намаляване на социални придобивки, намаляване на възнагражденията и други.

Надявам се да не се стигне дотам, каза той.

Витанов отбеляза, че от „Прогресивна България" са поели ангажимент да не пипат данъците и няма да го направят. "Ако видите промяна в данъците, следващото нещо е да си тръгнем", каза още той.

По-рано днес в началото на заседанието на Министерски съвет премиерът Румен Радев съобщи, че Европейската комисия започва процедура по прекомерен дефицит срещу България.