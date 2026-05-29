Петър Витанов: Замразяване депутатските заплати

Сега ще отворим пак Правилника за организацията и дейността на 52-ото Народно събрание, за да замразим възнагражденията на народното представителство.
Това заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов пред журналисти в парламента.
Витанов обясни, че иска да опровергае нещо, което тръгна по медиите и в интернет пространството, а именно за възнаграждението на народното представителство. "Причината да не сме въвели това замразяване, е фактът, че методологията, която предложиха от Министерство на финансите, дойде при нас след като изтече крайният срок за правене на предложения в Правилника", уточни той.
Председателят на ПГ на "Прогресивна България" увери, че след приемането на Закона за противодействие на корупцията на второ четене, ще отворят отново ПОДНС и ще направят необходимото, така че ще се съобразят с общата концепция и виждане на правилството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавни служители.
"Не съм чел методологията все още", добави Витанов.
Витанов добави, че вече се предприемат мерки за свръхдефицита.
"Знаехме, че положението е тежко, тази информация циркулираше от доста време. Официално сме в процедура на свръхдефицит, установена от Европейската комисия, което предполага задълбочен мониторинг от тяхна страна, включително и предписване на непопулярни мерки като тези в Румъния", посочи още Витанов и даде пример с някои от мерките в Румъния – масово намаляване на социални придобивки, намаляване на възнагражденията и други.
Надявам се да не се стигне дотам, каза той.
Витанов отбеляза, че от „Прогресивна България" са поели ангажимент да не пипат данъците и няма да го направят. "Ако видите промяна в данъците, следващото нещо е да си тръгнем", каза още той.
По-рано днес в началото на заседанието на Министерски съвет премиерът Румен Радев съобщи, че Европейската комисия започва процедура по прекомерен дефицит срещу България.