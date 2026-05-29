Депутатите не замразиха заплатите си, продължават да се актуализират на три месеца

Народните представители се отказаха от идеята да замразят собствените си заплати и запазиха действащия механизъм за автоматично увеличение на възнагражденията си на всеки три месеца. Решението беше прието почти единодушно по време на обсъждането на промените в правилника на Народното събрание.

Със 143 гласа "за" и само един "против" Народното събрание реши снощи да запази автоматичното преизчисление на депутатските възнаграждения.

Заседанието вчера продължи близо 12 часа.

Според действащите финансови правила основната депутатска заплата е равна на три средни работни заплати в обществения сектор по данни на Националния статистически институт. Размерът ѝ се актуализира на всяко тримесечие според последните статистически данни. Освен основното възнаграждение депутатите получават и допълнителни средства за участие в комисии и други дейности.

Предвид тежкото състояния на публичните средства сред управляващите, в т.ч. вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, се чуха мнения, че това автоматично увеличение трябва да отпадне. В тази насока обаче нямаше нито предложения, нито дори дебат и финансовите правила към правилника останаха такива, каквито бяха и досега.

След близо 12 часа работа депутатите приеха новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

Остана задължението държавните и местните органи и техните администрации, както и публичните предприятия, да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване информация във връзка с изпълнение на правомощията му в срок от 14 дни.

Преди това депутатите решиха постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24, вместо 25. Временни комисии ще се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети, по предложение на една пета от депутатите (48 народни представители). Досегашните правила предполагаха това да става по искане на парламентарна група.

Парламентът вече няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания за избори за народни представители.

Депутатите съкратиха от 72 на 48 часа сроковете в правилника на парламента за разглеждане на законопроекти в постоянни комисии и в пленарната зала.

Министър-председателят, вицепремиер или министър могат да отложат устен отговор на въпрос от депутатите поради болест, командировка извън страната или при неотложни случаи, като отпадна досегашното ограничение това да е възможно не повече от два пъти.