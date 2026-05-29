Малки любители на авиацията посетиха “Безмер”

Малките любители на авиацията имаха възможността да посетят авиобаза “Безмер” край Ямбол. Пилотите зарадваха в аванс децата по случай Деня на детето, който се отбелязва на 1 юни.

Малчуганите видяха отблизо щурмовите самолети Су-25, запознаха се със стрелковото въоръжение, спасителното оборудване и летателната екипировка на пилотите.

Пътят към една мечта

Капитан Добрев разказа своя път към сбъдване на мечтата си да стане пилот. "В рамките на такъв летателен ден на отворените врати баща ми служеше тук и ме беше довел. СУ-25 също беше тук и тогава за първи път седнах в кабината на боен самолет", сподели пилотът на Су-25 капитан Желязко Добрев.

"Качествата, които се изискват, не са малко, освен бърз ум, аналитично мислене, здраве и способност за самостоятелно вземане на решения. Обикновено в авиацията една секунда е твърде много време", обясни пилотът подполковник Радостин Люцканчев.

Отворен е и музеят на авиобазата, съхраняващ паметта на българската бойна авиация.

Децата показаха и своя талант с рисунки на асфалт на тема "Когато мечтите имат крила".

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.