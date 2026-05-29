Кметът на Бойчиновци е предаден на съд за длъжностно престъпление

Окръжна прокуратура-Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу Светлин Сретениев, кмет на община Бойчиновци, по дело за длъжностно престъпление, съобщиха от Апелативна прокуратура.

Обвиняемият Светлин Сретениев е бил избран за кмет на община Бойчиновци на местните избори през 2011 г., а впоследствие е преизбран през 2015 г. и 2019 г.

По време на третия си мандат, въпреки че е бил запознат със задълженията си по управление и разпореждане с общинското имущество и финанси съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, той е сключил трудови договори между община Бойчиновци и десет лица, приближени до него и участвали в предизборните му кампании.

В хода на разследването са събрани доказателства за това, че Светлин Сретениев умишлено e назначил въпросните лица на различни длъжности, сред които специалист "Етнически и интеграционни въпроси", изпълнител, работник "Благоустройство и комунално строителство" и портиер. Част от назначените лица са удостоверили образованието си не с дипломи за завършено средно образование, а с удостоверения за завършен VII и XI клас. Установено е също, че едно от назначените лица е било осъждано за престъпление против политическите права на гражданите.

Десетте лица са получавали трудови възнаграждения от бюджета на община Бойчиновци, без реално да полагат труд и без да изпълняват задълженията, произтичащи от заеманите длъжности.

Според обвинението, в резултат на действията на Светлин Сретениев за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2023 г. са причинени значителни щети на община Бойчиновци в размер на 382 164,76 лева (195 397,74 евро).

Сключените от обвиняемия трудови договори са били предмет на журналистическо разследване. След излъчването на телевизионен репортаж Окръжна прокуратура-Монтана се е самосезирала и е образувала досъдебно производство, приключило с внасянето на обвинителния акт в съда.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.