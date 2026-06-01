Малки и големи на опашки за книги: Започна Панаирът на книгата СНИМКИ

Тази сутрин беше дадено началото на Десетото издание на Пролетния панаир на книгата. Той се провежда в парковото пространство пред НДК в столицата. Събитието е част от Културния календар на Столичната община за 2026 г.

Деца на опашки за книги

Денят започна с музика и любопитни очи, вперени в щандовете с книги. Сред тях са и тези на Благовест, който си избра комикс. Разказа и за любимия си герой Пърси Джаксън.

"Харесва ми, че е смел и добър и ще направи всичко за приятелите си", сподели Благо пред Bulgaria ON AIR.

Майката на момчето споделя, че книгите учат децата на добродетели, смелост, отговорност и състрадателност.

Друг родител се чуди кои книги да купи и къде да ги слага, защото детската библиотека вкъщи е препълнена.

Освен цветните детски щандове, вече порасналите читатели ще могат да видят най-новите заглавия от всички издателства, както и да се срещнат с любимите си български автори.

"Стартираме с програмата на сцената на Софийския международен литературен фестивал. Премиера ще има Катя Антонова, от 18 часа българските читатели ще могат да се видят с Рене Карабаш. Книгата се връща като мода, все повече и повече малки читатели виждаме", сподели Петя Господинова от Асоциация "Българска книга".

"Честит празник на всички деца. Както казва дъщеря ми: "Тате, всички сме деца, защото имаме родители". Това е и празникът на книгата - съпричастие към света на литературата, на добрите истории", каза писателят Захари Карабашлиев.

Пролетният панаир на книгата ще продължи до 7 юни.

