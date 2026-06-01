Утре ще тестват системата BG-ALERT

Каналът за тестове подлежи на управление от Вашето устройство, напомнят от МВР

01.06.2026 | 14:38 ч.
Снимка: БГНЕС

Утре в продължение на половин час - от 11:00 ч. до 11:30 ч., ще бъде проведен отложеният от 01.04.2026 г. национален тест на системата BG-ALERT.

Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове.

Каналът за тестове подлежи на управление от Вашето устройство, напомнят от МВР.

Повече информация може да намерите тук: https://www.bg-alert.bg/#/news/49/news

