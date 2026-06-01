Тръмп настоява, че Иран “иска да сключи сделка”

В ранна публикация в понеделник сутринта американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран "наистина иска да сключи сделка“. Изказването му идва само часове след като американските военни предприеха удари срещу ирански съоръжения за дронове.

В публикация в Truth Social, малко след 1 часа сутринта американско време, Тръмп настоя, че дипломацията остава постижима въпреки последната размяна на огън, като едновременно с това атакува критици, за които той каза, че подкопават преговорната му позиция.

"Иран наистина иска да сключи сделка и тя ще бъде добра за САЩ и тези, които са с нас“, написа Тръмп.

Но президентът също така се прицели в това, което той нарече "демократи“ и "привидно непатриотични републиканци“, обвинявайки политическите си опоненти, че му затрудняват справянето с една от най-опасните външнополитически кризи по време на неговото президентство.

"Не разбират ли демократите и различни привидно непатриотични републиканци, че е МНОГО по-трудно за мен да си върша работата както трябва и да преговарям, когато политическите хакери продължават негативно да "чуруликат“ на нива, невиждани досега, отново и отново, че трябва да се движа по-бързо, или да се движа по-бавно, или да воювам, или да не воювам, или каквото и да е“, написа Тръмп.

"Просто седнете и се отпуснете, накрая всичко ще се оправи - винаги се получава!“, каза още републиканецът.

Крехко споразумение

Публикацията на Тръмп идва на фона на нарастващи опасения, че крехкото прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран може да се разпадне след последния кръг от удари. Те дойдоха, след като САЩ обвиниха Техеран, че е свалил американски дрон и е заплашил кораби, преминаващи през регионални води.

Централното командване на САЩ (CENTCOM)обяви, че американски изтребители са извършили това, което те определиха като "удари за самозащита“ срещу ирански радари и командни съоръжения за дронове в южен Иран, след серия от агресивни действия от страна на режима.

Според CENTCOM, ударите са били насочени към наземна радарна станция за управление и командно-контролни пунктове за дронове в Горук и на остров Кешм.

Военните заявиха, че операцията е била предизвикана от свалянето на американски дрон MQ-1, летящ над международни води.

Иранските медии описаха дрона като "враждебен“ и заявиха, че е бил свален, след като е преминал в териториалните води на Иран.

Двете страни са разменили удари и миналата седмица, като Иран е насочил вниманието си към американска военновъздушна база, след като американските военни извършиха това, което според вашингтонски служител са удари, насочени към иранска операция с дрон близо до Ормузкия проток.

Американският удар е третият път, в който примирието между Иран и Америка е нарушено, откакто беше договорено в началото на април.

В двата предишни случая примирието между Техеран и Вашингтон успя да продължи, тъй като и двете страни омаловажиха значението на размяната на удари.