Днес мощни бури, мълнии, на места и градушки

Мощни бури и гръмотевици ни очакват днес. Предупреждение за значителни валежи е обявено в почти цялата страна, като най-интензивни се очаква да бъдат в районите около Централна Стара планина и в Югозападна България. Ще има условия и за градушки.

Максималните температури ще останат в широки граници, но слабо ще се понижат и ще бъдат от 21° в Източна България до 29° в югозападните райони, в София – около 24°, на морския бряг – от 22° до 24°.

И по Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.

В планините ще бъде още по-ветровито, с временно силен вятър с посока от запад. И там ще вали, при тези температури вече и по най-високите върхове – дъжд, но ще има условия и за градушки. Най-значителни количества се очакват в Централна Стара планина и Рило-Родопския масив.