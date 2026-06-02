Радев в Деня на Ботев: Нека си спомним за смелостта на предците ни

Всяко поколение носи своята отговорност пред българската свобода, заяви премиерът

02.06.2026 | 10:03 ч. 23
Снимка: БГНЕС

В Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България нека си спомним за смелостта на предците ни, които издържаха своя изпит пред историята, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев по повод 2 юни.

"Всяко поколение носи своята отговорност пред българската свобода и я отстоява с живота и с делата си", посочва той.

Поклон пред паметта на достойните, чиято осъзната саможертва възкресява България през вековете, завършва публикацията.

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България - 2 юни, е честван за първи път през 1884 г. във Враца и Пловдив. Официално той се отбелязва от 1901 г., когато на тържествата на връх Вола присъстват Ботеви четници.

