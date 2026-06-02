Уволненият Грудев за "Баба Алино": Вината се прехвърля на лесни жертви

Вината за незаконното строителство в местността Баба Алино се прехвърля на най-лесните за жертване хора, каза пред медиите във Варна Делян Грудев, един от уволнените служители на отдел "Строителен контрол" в Общината.

В края на май кметът на града Благомир Коцев обяви на извънреден брифинг, че ръководителят на дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществен ред" Александър Драгнев и трима служители от строителния контрол са отстранени от работа.

Когато върху човек се стовари чужда вина, мълчанието вече не е достойнство, а съучастие, посочи Грудев, който уточни, че не е човекът, започнал историята с Баба Алино, нито има нещо общо с нея и се явява "изкупителна жертва".

На пресконференция пред сградата на общината той представи трудовия си договор и заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение

Той бе категоричен, че няма нищо общо с незаконното строителство и изтъкна, че е назначен през декември 2025 г.

"Аз вина не признавам, аз не съм работил по преписката. Нямам никакво касателство с извършени проверки в периода 2024 до края на 2025 г. Аз не съм бил служител.

За освобождаването си научил на 28 май, откогато е и заповедта, в която като причина е посочено, че договорът му се прекратява в срока на изпитване. Аз не съм подписал, че съм съгласен, допълни Грудев.

Той изрази мнение, че е "напълно възможно кметът Благомир Коцев да е бил подведен от хора, които имат интерес да си измият ръцете и да останат чисти в тази ситуация". Той отказа да посочи кого има предвид, като изтъкна, че не разполага с доказателства, но настоява да бъде изкарана наяве цялата истина по случая "Баба Алино".

Грудев посочи, че на проверка в местността е ходил за пръв път през март тази година, като тя е проведена съвместно с полицията. По думите му тогава никой не е спирал проверяващите да влязат и да огледат. Самият той никога не е водил преписки по този случай, нито е имало някакви документи по него. След проверката с полицията започнахме да пишем констативни актове за забрана достъпа до незаконните строежи и спиране на строително-монтажните работи, както е според изискванията на закона, допълни Грудев. Той обаче не успя да каже дали актовете са връчени.

Правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая "Баба Алино" са установени.

Той обясни, че са изискани всички обяснения и при наличия на виновно поведение то ще бъде санкционирано.

Припомняме, че по-рано днес бившият кмет на Варна Иван Портних заяви, че по негова информация това, което в момента се показва и разследва, далеч не е единственото незаконно строителство в местността Баба Алино.