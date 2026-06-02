Прокурорският син се е сбил два пъти в затвора, искат му по-строг режим

Правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че Васил Михайлов, известен като "прокурорския син" се е сбил тази сутрин в затвора в Бобов Дол. Откакто е там има общо три нарушения - отказал е да бъде тестват за алкохол при пристигането му и две сбивания, включително въпросното днес сутринта, поясни Найденов.

От затвора са поискали да се промени режимът му на излежаване на присъдата от общ в по-тежък, каза още Найденов.

На 22 май ГДБОП задържа прокурорския син от Перник в квартал "Свобода" в София. Повече от 10 месеца Васил Михайлов се укриваше от правосъдието.

Проверки по случая "Баба Алино"

Николай Найденов коментира и казуса с т.нар. "град фантом" в местността "Баба Алино" край Варна.

"Министерство на правосъдието няма пряко отношение към незаконното строителство", подчерта той в отговор на въпрос дали през последните години са постъпвали сигнали за незаконни строежи в района.

Установили сме всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая "Баба Алино". Изискани са всички обяснения и при наличия на виновно поведение то ще бъде санкционирано, каза министърът на правосъдието.

"Документите са минали през Агенцията по вписванията, но те са изготвени на база документи от други институции", обясни Найденов. Той помоли да бъде дадено време, за да бъдат извършени проверки.

"Ще бъдат проверени и нотариусите, които са осъществили нотариалното производство, като материалите са предадени на съответните разследващи органи. Това, което предстои, е действително извършването на проверки, за които на този етап не бих искал да разкривам подробности. Това е процес, който предстои и ще бъде извършен от Инспектората към Министерството на правосъдието.

Найденов поднесе цветя пред плочата на Илия Цанов, служебен защитник на Ботевите четници, по повод 2 юни.