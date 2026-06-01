Случаят "Баба Алино": Бивш министър разкри за чадър от ГЕРБ над шефката на кадастъра

Според Николай Найденов той е разпънат над Красимира Божкова

01.06.2026 | 21:30 ч. 30
Бившият регионален министър Николай Найденов определи случая "Баба Алино" като криминален и пред който очите на институциите са стояли затворени.

"Да се спре един строеж е бавна процедура. Тя преминава през проверки, изготвяне на документация. Остава усещането, че бавно са се случили нещата и не само бавно, но и продължително не са се случвали по-скоро", каза бившият министър пред Bulgaria ON AIR.

Той уточни, че не са 100 постройките, а са малко над 20.

"Този случай придоби гласност. Надявам се да поддържате огъня и да продължавате да питате всички отговорни институции кога ще премахнат тези незаконни сгради. Кой ще приложи закона и как, това е друг въпрос. Лично смятам, че ще се стигне до премахване. Парите са най-малкият проблем. Инвеститорът ги дължи тези пари", обясни Найденов.

По думите му хората са подведени и са жертви.

"Но не мога да разбера как е възможно да си купуваш апартамент или къща и така лесно да бъдеш подведен. Трябва да си търсят правата", призова бившият регионален министър.

Той призна, че се е опитвал два пъти да уволни шефката на кадастъра във Варна Красимира Божкова, срещу която имало множество сигнали. 

Найденов разкри, че по време на "сглобката" са се опитвали да я премахнат, но са получили обаждане от ГЕРБ да не се уволнява.

"Получихме обаждане от най-високо място от ГЕРБ да не се пипа и да не се отстранява, защото явно е в тази екосистема да се движат строежите на този и онзи инвеститор", уточни бившият регионален министър.

николай найденов баба алино Варна
