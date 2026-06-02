Излязоха резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София

Публикуваха резултатите от първото класиране за ученици в 1-ви клас в общинските училища за учебната 2026/2027 г. в София.

Записването на класираните ученици е от 3 до 9 юни включително в училището, в което е прието детето.

За записване на дете в първи клас са необходими:

Заявление за записване (генерирано от системата или по образец), подписано от двамата родители;Оригинал и копие на удостоверението за раждане;Оригинал на удостоверението за завършено задължително предучилищно образование.

Системата за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата е затворена от вчера следобед. До тогава родителите имаха право да подредят желанията си за кандидатстване на детето в различните училища.

Новото е, че може да се кандидатства само с един адрес на детето - настоящ или постоянен, като при предишни години системата избираше автоматично един от двата адреса спрямо желанието за училището, където се кандидатства, така че да е най-благоприятно за класирането.

Второто класиране за първи клас ще се проведе на 9 юни. Трето класиране за прием на ученици в първи клас ще се извърши на 16 юни, а четвърто класиране на 23 юни.

Четвъртото класиране е предвидено за 23 юни, а записването – на 24 и 25 юни.

През септември са планирани допълнителни класирания – на 2 септември 2026 г., с последващо записване от 3 до 9 септември, както и ново класиране на 9 септември, със записване на 10 и 11 септември.