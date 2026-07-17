Пухкав шоколадов мус с кисело мляко

Тази рецепта за шоколадов мус с кисело мляко е вкусна и подходяща дори за хора, които са на диета.

Продукти:

400 г кисело мляко (2% масленост)

2 дози шоколадов протеин на прах

2 с.л. неподсладено какао

1 ч.л. ванилов екстракт

2–3 с.л. прясно мляко (при нужда за текстура)

1 с.л. чиа семена

1–2 ч.л. стевия или еритритол (по желание)

30 г черен шоколад (85–90%), настърган (по желание)

Щипка сол

Начин на приготвяне:

Поставете киселото мляко в купа.

Добавете протеиновия прах, какаото, ваниловия екстракт и подсладителя.

Разбийте до получаване на гладка и хомогенна смес.

Добавяйте мляко постепенно, докато се получи мусообразна текстура.

Прибавете чиа семената и разбъркайте добре.

Оставете сместа в хладилник за 1–2 часа, за да се стегне.

Разпределете в чаши за сервиране и гарнирайте с настърган черен шоколад.

Сервирайте охладено.

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