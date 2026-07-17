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Пухкав шоколадов мус с кисело мляко

Вкусна рецепта за лятото

17.07.2026 | 19:00 ч. 0
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Тази рецепта за шоколадов мус с кисело мляко е вкусна и подходяща дори за хора, които са на диета. 

Продукти:

  • 400 г кисело мляко (2% масленост)
  • 2 дози шоколадов протеин на прах
  • 2 с.л. неподсладено какао
  • 1 ч.л. ванилов екстракт
  • 2–3 с.л. прясно мляко (при нужда за текстура)
  • 1 с.л. чиа семена
  • 1–2 ч.л. стевия или еритритол (по желание)
  • 30 г черен шоколад (85–90%), настърган (по желание)
  • Щипка сол

Начин на приготвяне:

  • Поставете киселото мляко в купа.
  • Добавете протеиновия прах, какаото, ваниловия екстракт и подсладителя.
  • Разбийте до получаване на гладка и хомогенна смес.
  • Добавяйте мляко постепенно, докато се получи мусообразна текстура.
  • Прибавете чиа семената и разбъркайте добре.
  • Оставете сместа в хладилник за 1–2 часа, за да се стегне.
  • Разпределете в чаши за сервиране и гарнирайте с настърган черен шоколад.
  • Сервирайте охладено.

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