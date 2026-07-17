Пухкав шоколадов мус с кисело мляко

Тази рецепта за шоколадов мус с кисело мляко е вкусна и подходяща дори за хора, които са на диета.
Продукти:
- 400 г кисело мляко (2% масленост)
- 2 дози шоколадов протеин на прах
- 2 с.л. неподсладено какао
- 1 ч.л. ванилов екстракт
- 2–3 с.л. прясно мляко (при нужда за текстура)
- 1 с.л. чиа семена
- 1–2 ч.л. стевия или еритритол (по желание)
- 30 г черен шоколад (85–90%), настърган (по желание)
- Щипка сол
Начин на приготвяне:
- Поставете киселото мляко в купа.
- Добавете протеиновия прах, какаото, ваниловия екстракт и подсладителя.
- Разбийте до получаване на гладка и хомогенна смес.
- Добавяйте мляко постепенно, докато се получи мусообразна текстура.
- Прибавете чиа семената и разбъркайте добре.
- Оставете сместа в хладилник за 1–2 часа, за да се стегне.
- Разпределете в чаши за сервиране и гарнирайте с настърган черен шоколад.
- Сервирайте охладено.
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