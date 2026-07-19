Русия се похвали, че е завзела още едно село в Днепропетровска област

Руските сили са превзели населеното място Вилне в украинската Днепропетровска област, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Агенцията прави уговорката, че не може да потвърди информацията от бойното поле по независим път.

През последното денонощие двете страни си нанесоха взаимни удари.

Руските сили извършиха атака срещу предградие на Харков, при която бяха убити трима души, а още 13 души бяха ранени, съобщи Укринформ.

„Врагът атакува предградие на Харков. Според предварителна информация, трима души са убити, а други 13 са ранени в резултат на вражеските удари“, се казва в изявление на началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов, публикувано в Телеграм.

Междувременно дронове на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) удариха три петролни склада в руския Ставрополски край и танкери на руския сенчест флот.

„Подразделения на ССУ са ударили три петролни депа в Ставрополския край едновременно, докато подразделения на нашите въоръжени сили са ударили друго съоръжение за гориво в същия регион“, написа Зеленски в Екс, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че три руски танкера от сенчестия флот също са били ударени в Черно море.

Разстоянието от държавната граница до целите е било около 600 км., информира Укринформ.

В резултат на нападението и на трите петролни обекта са избухнали големи пожари. Регистрирани са експлозии и запалвания на резервоари за гориво и смазочни материали.

Тази сутрин пък президентът Зеленски заяви, че Русия е ударила Киев с над 40 ракети от различен тип, атаката е била придружена и от 120 ударни дрона. Има поне един загинал и над 20 ранени.