Франция срещу Англия: Мач за третото място, който никой не иска да играе

Кой помни победителя от мача за третото място на последното Световно първенство в Катар през 2022 г.? Не много хора... "Малкият финал" беше спечелен от Хърватия срещу Мароко (2-1).

Четири години по-късно, този символичен мач ще противопостави Франция на Англия в събота, 18 юли, като и двата отбора ще бъдат елиминирани в навечерието на големия финал - който ще се проведе между Испания и Аржентина.

"Те са отвратени от това, че трябва да играят"

За да се подготвят за мача, френският национален отбор се завърна в тренировъчния си лагер в университета Бентли, близо до Бостън, в сряда. Но според вестник L'Équipe, мотивацията липсва.

"Мислите ли, че изобщо искат да играят този мач?", отбелязва един източник на изданието, близък до един от играчите, късно във вторник вечерта. "Разбира се, че не. Тази група беше тук за нещо друго. Те са отвратени от идеята да трябва да играят", каза друг източник пред спортния ежедневник.

Веднага след финала, Килиан Мбапе вече спомена, че ще отиде "на почивка, за да започне нещо друго", без да споменава бъдещият мач за третото място.

Английският отбор повтори това мнение. Мениджърът Томас Тухел не показа особен ентусиазъм от перспективата за игра на мача.

"Никой от нашите играчи, нито който и да е от френските играчи, не иска да играе този мач", обясни германският треньор след горчивата загуба срещу Аржентина. "Те искат да играят на финала. Дадохме всичко, за да стигнем до там. Всеки играе, за да спечели Световното първенство, но така стоят нещата. Имаме един ден почивка по-малко от Франция, но ще подходим професионално."

Надпреварата за Златната обувка

Въпреки това, този дуел не е без значение и за двете нации. Той ще се зачита в надпреварата за Златната обувка. Звездният нападател на Франция, Килиан Мбапе, в момента е съвместен голмайстор на Световното първенство, наравно с Лионел Меси (осем гола). В мача за третото място той все още има шанс да изпревари аржентинската легенда. Двама английски играчи също все още са в борбата: Хари Кейн и Джуд Белингам са само на два гола зад французина и аржентинеца.

За Франция този мач също ще има специално значение, тъй като ще бъде последният за Дидие Дешан като треньор на националния отбор. 57-годишният мъж, който пристигна през 2012 г., по този начин ще завърши 14 години начело на "Сините" и играчите му несъмнено ще бъдат мотивирани да отпразнуват заминаването му със стил.

Въпреки че не успя да си осигури трета титла след 1998 и 2018 г., Дешан все пак ще иска да завърши ерата си с позитивна нотка, преди да предаде факела - вероятно на Зинедин Зидан - и да се насочи към други хоризонти.

Неговият рекорд ще остане впечатляващ, като е достигал до полуфиналите поне пет пъти в седемте финални турнира, които е водил като треньор на френския национален отбор. Бронзов медал няма да утеши отбор и треньор, чиято мисия беше да спечелят състезанието, но може да предложи малко усмивки.

"Има мач, който трябва да се изиграе"

Англичаните споделят същата амбиция. Третото място би представлявало най-добрият им резултат на Световно първенство от 60 години, откакто спечелиха титлата си през 1966 г. Както посочва BBC, двата предишни мача за бронзови медали на "Трите лъва" на Световното първенство завършиха с поражение - срещу Италия през 1990 г. и срещу Белгия през 2018 г.

Този престижен мач между две нации, които обичат да се мразят, е и последна възможност за резервите, които са имали ограничено игрово време по време на турнира, да блеснат. Томас Тухел и Дидие Дешан може да се изкушат да продължат тази традиция, като начин за възнаграждаване на резервите, които са били образцови повече от месец и които никога не са показвали признаци на недоволство.

Младият халф на Манчестър Юнайтед, Коби Майну, който все още не е играл нито минута, но този път с по-малко напрежение върху него, може да дебютира с фланелката на Англия на Световно първенство.

От противниковата страна, Н'Голо Канте, световен шампион през 2018 г., който остава на пейката от началото на турнира, също може да направи последния си мач на Световното първенство на 35-годишна възраст. Дидие Дешан може също да избере да даде игрово време на млади играчи като Уорън Заир-Емери и Райан Черки.

Ако не успеят да изкарат резервен отбор, двамата треньори биха могли просто да дадат шанс на резервите си, като същевременно запазят основна група от ключови играчи, за да увеличат шансовете си за победа. Мач за третото място или не, мачът Франция-Англия е предназначен да бъде спечелен.

"Има мач. Когато носим тази фланелка, какъвто и да е мачът на френския отбор, наше задължение е да направим всичко в събота, защото това е последният мач от състезанието", настоя Дидие Дешан във видеоклип, публикуван в четвъртък в Instagram акаунта на "Сините".