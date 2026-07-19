20 000 се потопиха в света на Gorillaz (СНИМКИ)

Apache. Снимка: Fest Team 1 / 16 / 16

Над 20 хиляди души се събраха на Гребната база вчера, за да се потопят в света на британската група Gorillaz.

С 20 парчета в сетлиста, близо два часа на сцената, Gorillaz сбъднаха мечтата на хиляди фенове у нас, а Damon Albarn не пропусна да благодари на българската публика за огромния интерес и неспирните аплодисменти.

Разбира се, на големите екрани през цялото време бяха и любимите анимационни герои 2D, Murdoc Niccals, Noodle и Russel Hobbs. Gorillaz завършиха лайва си с “Clint Eastwood” и “Feel Good Inc”, последвани от пирошоу.

Веднага след тях програмата на втория фестивален ден продължи с участието на белгийския изпълнител Apashe заедно с Brass Orchestra на Phillcool сцената и с шоуто на Sofia Kourtesis на Phillrave сцента. Преди тях трите сцени не спираха да туптят в ритъм с различни международни артисти и музикални стилове.

Вторият ден на Phillgood бе открит от Los Bitchos, които с любопитния си инструментален микс от латино ритми, псайхъделик, аржентинска кумбия, сърф рок и други, разтанцуваха публиката още в ранните часове на фестивалния ден. След тях на главната сцена се качиха английското пост-пънк дуо Sleaford Mods, а преди шоуто на Gorillaz, провокативното хип-хоп трио Kneecap вдигна градусите с едни от най-известните си и любими песни.

На няколко метра от тях, на Phillcool сцената преобладаваха българските изпълнители, които изобщо не отстъпиха по качествена музика на хедлайнерите. Програмата започна с участието на инди рок бандата Jin Monic, хип-хоп дуото Гена и Жлъч и инди групата Hayes & Y със специалното участие на Стенли.

Raredub, Kink и HAAi се раздаваха за феновете на електронната музика на Phillrave сцената.

Днес е последният ден на първото издание на фестивала, който обещава да е незабравим. Главната сцена отново ще е дом на световноизвестни артисти, като програмата там ще открие американската банда Son Lux. Веднага след тях щафетата поемат германците от Einstürzende Neubauten, а после и британската рок банда Suede. Точно в 22:30 ч. неповторимият Moby ще излезе на главната сцена като последният хедлайнер за първото издание на Phillgood.

Останалите две сцени отново ще предлагат богат избор от различни банди и жанрове от 18 ч. до малките часове на денонощието.