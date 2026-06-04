Божидар Божанов за ареста на Мавродиев: Много закъсняло действие

Депутатът от “Демократична България” Божидар Божанов определи ареста на Стоян Мавродиев като “много закъсняло действие”.

"Издирва се от 2024 г. Ние включително сме подавали сигнали още докато не беше издирван, преди 2020-та година, когато беше верен на модела "Пеевски-Борисов". Така че е правилно, че е задържан, надяваме се законът да бъде приложен спрямо него в цялата си строгост", коментира Божанов.

Финансите на държавата

Божанов коментира и фискалните проблеми в страната и каза, че за да се преодолеят не трябва само да се говори, но и да се направят реформи.

“Трябва страната да се модернизира, трябва да се ограничават неефективни корупционни разходи. Именно затова внесохме 9 законопроекта, които представляват нашите идеи за реформи", коментира Божанов по отношение на бюджета и даде примери за внесените от тях предложения - пенсионерите в МВР поетапно да бъдат освободени, системата на ТЕЛК да бъде подложена на оценка на риска, така че фалшивите ТЕЛК-ове, включително последващите фалшиви документи при личните асистенти, през които изтичат буквално милиарди от бюджета, да бъдат преразгледани.

"За много от мерките реализацията може да започне веднага. Освобождаването на пенсионерите, трябва да е поетапно разбира се. Крайният нетен ефект от предложените мерки може да бъде изчислен от финансовото министерство, но това е посоката, която не просто ще намали разходите сега, а ще позволи да вървим към по-балансиран бюджет, а не с постоянни дефицити", смята Божанов.

Спецов и “Лукойл”

За смяната на особения управител на "Лукойл" депутатът коментира, че към Спецов може и да има критики, но човекът, който сега е сложен на негово място не изглежда да има необходимите компетенции и опит.

“Той (Евгени Симеонов. бел. ред.) е син на бивш водач на листите на ДПС, на негово място в агенцията се слага бивш депутат от ГЕРБ. Основният въпрос, е какъв е релевантния опит, а не изглежда, че този човек има подходящия опит да се справи с управлението на една рафинерия”, отбеляза Божанов.