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Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Преди това той е бил в ОАЕ

04.06.2026 | 10:42 ч. Обновена: 04.06.2026 | 10:45 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, преди това той е бил в ОАЕ, съобщава Нова тв.

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 хиляди лева.

Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване, а той е в неизвестност от 22 август 2024 година. 

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Съдиите счетоха, че е налице опасност от укриване, тъй като обвиняемият не е открит на адресите, на които е посочено, че живее на територията на България, въпреки продължителното му издирване и факта, че е обявен е за национално издирване. 

Събраните данни сочат, че след като бизнесменът Румен Гайтански е получил през своя фирма 148.5 милиона лева, с част от парите си купил луксозни коли. 30 млн. лв. пък прехвърлил на друга фирма, чрез която платили дългове на ТЕЦ - Варна. Тя се свързва с Ахмед Доган.

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Тагове:

Стоян Мавродиев Белград арестуван ОАЕ
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