Божанов: От диванчето на Пепи Еврото се раздават команди на правителството

Божидар Божанов, съпредседател на “Да, България” коментира решението на съда за Петьо Петров - Еврото.

"Тъй като управляващото мнозинство отказва да създаде временни комисии, ние ще внесем изслушване във временната правна комисия. Трябва да бъдат изслушани Теодора Георгиева, Бойко Борисов, Емилия Русинова, Данаил Кирилов и Цанчев", каза предложението си депутатът.

"Това е огромен скандал - от диванчето на Пепи Еврото се раздават команди на българското правителство, които стигат до Брюксел, ние ще настояваме тези лица да бъдат изслушани и да получи българското общество отговори", обясни Божанов.

По думите му комисията вече е внесена по действащия правилник.

"Очакваме мнозинството, което не иска временни комисии, поне да подкрепи изслушването в правна комисия, което е абсолютно валиден способ", добави съпредседателят на ДБ.