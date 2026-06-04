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Река Черна излезе от коритото си и наводни село Тича ВИДЕО

Ситуацията е тревожна, има сериозни щети

04.06.2026 | 18:52 ч. Обновена: 04.06.2026 | 19:20 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Река Черна излезе от коритото си и наводни котленското село Тича след обилните валежи в региона. Под вода са къщи и дворове, а щетите по имотите са сериозни. Към момента няма данни за пострадали или бедстващи хора.

Стихията е заляла и участък от републиканския път между Котел и Омуртаг, което прави преминаването в района изключително рисково.

Заради усложнената обстановка областният управител на Сливен задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT. Ситуацията на място остава тревожна, пише БНТ.

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