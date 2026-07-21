Излиза второто класиране за прием в гимназиите в София

Очаква се днес да бъде обявено второто класиране за прием в гимназиите в София. Ученици и родители можеха да направят справка за първото класиране в системата: https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и с идентификационен код.

Общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани на първия етап от приема в гимназиите от осми клас в София. Това показваха данните на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град, които бяха съобщени на 14 юли от МОН.

И през тази година в първото класиране за прием в гимназиите от осми клас в София на първо място с най-висок минимален бал - 481,25, е Софийската математическа гимназия (СМГ).

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Елеонора Лилова, началник на РУО-София отбеляза, че СМГ, както миналата година, така и в предишни години, отново е на първо място в столицата.

След СМГ в първото класиране беше 91-ва Немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов“ с бал от 462,5. 164-та гимназия с преподаване на испански език “Мигел де Сервантес“ си запазваше третото място и имаше бал 454. На четвърто място беше Технологичното училище “Електронни системи“ (ТУЕС), което бе с бал 450,75. На пето място бе Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън“, която бе с бал 444,5. / БТА