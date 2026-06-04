Първите нови влакове Alstom вече са в България

След години на недостиг на инвестиции в железопътния транспорт част от новите влакове вече пристигат в България. Отговорността на институциите обаче не е само да съобщават добрите новини, а и ясно да посочват предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на среща с Петя Петкова, представител на Alstom за България, и Роберто Сачоне, управляващ директор по обслужването за Румъния, България и Молдова, съобщиха от пресцентъра на транспортното ведомство.

Пеев подчерта, че е необходима още по-силна координация между институциите и изпълнителя, за да бъдат ускорени предстоящите процедури и новите мотриси да започнат да превозват пътници безопасно и в срок.

"С моя заповед беше създаден разширен екип, в който са включени представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", НКЖИ и БДЖ за контрол по договорите за доставка на нови влакове до тяхното приключване. Сериозно внимание ще бъде обърнато и на опазването на подвижния състав, защото има множество сигнали за вандализъм, който не трябва да бъде допускан", каза още министърът.

До момента в страната са доставени два електрически мотрисни влака Alstom.

Представителят на компанията Петя Петкова информира, че на 17 юни се очаква одит на резултатите от тестовете, през юли - одит на типа превозно средство, а след това предстои сертифициране. По думите ѝ до 31 август ще има един напълно регистриран влак, а останалите ще бъдат в България и ще се приемат поетапно.

Изпълнителят предвижда и две бази за поддръжка. Едната се изгражда в района на Световрачене, а другата вече съществува и се намира в района на Пловдив.

С доставката на новите влакове по Националния план за възстановяване и устойчивост започва дългоочакваното обновяване на остарелия подвижен състав, подчерта транспортният министър.